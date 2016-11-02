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15 марта, 19:03 • 114245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163877 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136332 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128940 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112026 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105000 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101089 просмотра

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Глава СБУ В.Грицак вместе со своими подчиненными заполнил электронные декларации

Глава СБУ В.Грицак вместе со своими подчиненными заполнил электронные декларации

Киев • УНН

 • 9440 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня глава СБУ Василий Грицак сообщил, что заполнил электронную декларацию о своих доходах и имуществе. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту УНН.

Также стало известно, что все 600 сотрудников СБУ задекларировали свои квартиры и машины. Эти данные являются гостайной. В СБУ отметили, что ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает разработку Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность. Таким образом это делает невозможным раскрытие их принадлежности к указанным органам.

Но, по требованию НАПК, данные будут переданы в каждом отдельном случае. Сам глава СБУ пока не смотрел, чем владеют его подчиненные, но он уверен, что такого "богатства", как у депутатов ВР, у его коллег нет.

Напомним, как сообщал УНН, в штабе АТО глава СБУ обсудил вопрос о пленных с Всеукраинским советом церквей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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