Глава СБУ В.Грицак вместе со своими подчиненными заполнил электронные декларации
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня глава СБУ Василий Грицак сообщил, что заполнил электронную декларацию о своих доходах и имуществе. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту УНН.
Также стало известно, что все 600 сотрудников СБУ задекларировали свои квартиры и машины. Эти данные являются гостайной. В СБУ отметили, что ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает разработку Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность. Таким образом это делает невозможным раскрытие их принадлежности к указанным органам.
Но, по требованию НАПК, данные будут переданы в каждом отдельном случае. Сам глава СБУ пока не смотрел, чем владеют его подчиненные, но он уверен, что такого "богатства", как у депутатов ВР, у его коллег нет.
Напомним, как сообщал УНН, в штабе АТО глава СБУ обсудил вопрос о пленных с Всеукраинским советом церквей.