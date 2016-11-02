Глава СБУ В.Грицак вместе со своими подчиненными заполнил электронные декларации

Также стало известно, что все 600 сотрудников СБУ задекларировали свои квартиры и машины. Эти данные являются гостайной. В СБУ отметили, что ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает разработку Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность. Таким образом это делает невозможным раскрытие их принадлежности к указанным органам.

Но, по требованию НАПК, данные будут переданы в каждом отдельном случае. Сам глава СБУ пока не смотрел, чем владеют его подчиненные, но он уверен, что такого "богатства", как у депутатов ВР, у его коллег нет.

Напомним, как сообщал УНН, в штабе АТО глава СБУ обсудил вопрос о пленных с Всеукраинским советом церквей.