Глава розвідки США: Росія, Китай, Іран та КНДР використовують кібератаки як інструмент державної політики

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50010 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 90399 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133210 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111832 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104492 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112134 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135379 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74804 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83193 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173267 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
76 %
751 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57729 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119782 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 102738 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80099 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78260 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133217 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135382 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173270 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513919 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 655 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21773 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22599 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30983 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57729 перегляди
Актуальне
Глава розвідки США: Росія, Китай, Іран та КНДР використовують кібератаки як інструмент державної політики

Глава розвідки США: Росія, Китай, Іран та КНДР використовують кібератаки як інструмент державної політики

Київ • УНН

 • 8549 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Директор національної розвідки США Деніел Коутс вважає, що РФ, Іран, КНР та КНДР мають у своєму розпорядженні просунуті можливості в кібернетичній сфері та використовують їх як інструмент державної політики для просування своїх національних інтересів. Із таким твердженням він виступив у четвер на конференції із кібербезпеки у Вашингтоні, організованої компанією CyberScoop, інформує УНН.

“У країн, на які ми звертаємо особливу увагу з точки зору представленої ними загрози, таких як Росія, Китай, Іран та Північна Корея ... є просунуті або можливості, що швидко удосконалюються, в кібернетичної сфері”, — сказав він. “Ці країни використовують кібероперації як дешевий інструмент державної політики, щоб просувати свої національні інтереси”, — стверджує Коутс. “Вони можуть робити відносно невеликі з точки зору фінансового або людського капіталу інвестиції, а результат при цьому значно окупить всі початкові витрати”, — додав директор національної розвідки США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рахункова палата США дорікнула Пентагону в слабкому захисті зброї від кібератак

Як раніше інформував УНН, на початку жовтня країни Заходу виступили зі звинуваченнями на адресу Росії у проведенні глобальної хакерської кампанії, метою якої були комп’ютери Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та інших структур. Зокрема, Нідерланди розповіли про висилку з країни чотирьох росіян, які звинувачуються в спробі злому комп’ютерів ОЗХЗ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04