Глава розвідки США: Росія, Китай, Іран та КНДР використовують кібератаки як інструмент державної політики

“У країн, на які ми звертаємо особливу увагу з точки зору представленої ними загрози, таких як Росія, Китай, Іран та Північна Корея ... є просунуті або можливості, що швидко удосконалюються, в кібернетичної сфері”, — сказав він. “Ці країни використовують кібероперації як дешевий інструмент державної політики, щоб просувати свої національні інтереси”, — стверджує Коутс. “Вони можуть робити відносно невеликі з точки зору фінансового або людського капіталу інвестиції, а результат при цьому значно окупить всі початкові витрати”, — додав директор національної розвідки США.

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Як раніше інформував УНН, на початку жовтня країни Заходу виступили зі звинуваченнями на адресу Росії у проведенні глобальної хакерської кампанії, метою якої були комп’ютери Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та інших структур. Зокрема, Нідерланди розповіли про висилку з країни чотирьох росіян, які звинувачуються в спробі злому комп’ютерів ОЗХЗ.