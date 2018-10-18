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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 159718 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149924 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139137 просмотра

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Глава разведки США: Россия, Китай, Иран и КНДР используют кибератаки как инструмент госполитики

Киев  •  УНН

 • 8547 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что РФ, Иран, КНР и КНДР располагают продвинутыми возможностями в кибернетической сфере и используют их в качестве инструмента государственной политики для продвижения своих национальных интересов. С таким утверждением он выступил в четверг на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, организованной компанией CyberScoop, информирует УНН.

“У стран, на которые мы обращаем особое внимание с точки зрения представляемой ими угрозы, таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея... есть продвинутые возможности в кибернетической сфере”, — сказал он. “Эти страны используют кибероперации как дешевый инструмент государственной политики, чтобы продвигать свои национальные интересы”, — утверждает Коутс. “Они могут делать относительно небольшие с точки зрения финансового или человеческого капитала инвестиции, а результат при этом значительно окупит все первоначальные затраты”, — добавил директор национальной разведки США.

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Как ранее информировал УНН, в начале октября страны Запада выступили с обвинениями в адрес России в проведении глобальной хакерской кампании, целью которой были компьютеры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других структур. В частности, Нидерланды рассказали о высылке из страны четырех россиян, обвиняемых в попытке взлома компьютеров ОЗХО.

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