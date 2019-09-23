Глава розвідки Росії заявив, що побачив "перші ознаки поліпшення відносин між РФ і Україною"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Глава Служби зовнішньої розвідки (СФР) Росії Сергій Наришкін вважає, що у відносинах Москви і Києва “простежуються невеликі ознаки поліпшення, проте багато що залежить від української влади”. Про це він заявив в понеділок за підсумками наради керівників органів безпеки і розвідувальних служб країн-учасниць СНД, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Якісь, може бути, перші ознаки виявляються, але багато що залежить від готовності і здатності нової київської влади діяти рішуче, долати опір так званій партії війни. Ми розуміємо, що для нової влади це зробити досить важко”, — сказав він.
Наришкін зазначив, що негативну і деструктивну роль також відіграють “політичні партнери на іншому березі Атлантичного океану”. “Проте такий стриманий оптимізм може мати місце. Дуже стриманий”, — уклав він.
Як повідомляв УНН, відмова української делегації від участі в майбутній в жовтні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) “схожий на демарш і шантаж, це ситуація з розряду на зло мамі відморожу вуха”. Таку думку в бесіді з кореспондентом російського агентства ТАСС в суботу, 21 вересня, висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.