Глава разведки России заявил, что увидел "первые признаки улучшения отношений между РФ и Украиной"

“Какие-то, может быть, первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело”, — сказал он.

Нарышкин отметил, что негативную и деструктивную роль также играют “политические партнеры на другом берегу Атлантического океана”. “Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Очень сдержанный”, — заключил он.

Как сообщал УНН, отказ украинской делегации от участия в предстоящий в октябре осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) “похож на демарш и шантаж, это ситуация из разряда назло маме отморожу уши”. Такое мнение в беседе с корреспондентом российского агентства ТАСС в субботу, 21 сентября, высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.