Глава путчистів М'янми назвав Росію "справжнім другом"

Деталі

Повідомляється, що головнокомандувач ЗС М'янми пообіцяв просувати демократію і захищати співвітчизників. Тим часом в країні не вщухають протести проти військових, які захопили владу. Сам Мін Аун Хлайн і ще 9 високопоставлених військових після путчу знаходяться під санкціями Євросоюзу. Хлайн несе відповідальність за підрив демократії і верховенства права, пояснили в Брюсселі.

Кремль в середині березня висловив стурбованість зростанням кількості мирних жителів, загиблих під час протестів. Москва уважно стежить за ситуацією в М'янмі, запевнив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Що було раніше

Напередодні військові в М'янмі заявили, що передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.

Доповнення

Масові протести в М'янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни усунули від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі і оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі і президент країни Вин Мьін знаходяться під арештом. Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У ряді країн світу засудили переворот і вимагають звільнення заарештованих політиків.

Близько 37 журналістів були заарештовані, в тому числі 19 залишалися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві. Вже понад 250 демонстрантів вбиті.

Військова хунта М'янми відключила Інтернет в деяких містах і заборонила випуск газет.