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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 9867 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Глава путчистов Мьянмы назвал Россию "подлинным другом"

Глава путчистов Мьянмы назвал Россию "подлинным другом"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Россия - подлинный друг Мьянмы, заявил главнокомандующий Вооруженными силами азиатской страны Мин Аун Хлайн на ежегодном параде в пятницу, 26 марта. Он приветствовал присутствие военнослужащих РФ на этом мероприятии, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Сообщается, что главнокомандующий ВС Мьянмы пообещал продвигать демократию и защищать соотечественников. Между тем в стране не утихают протесты против военных, захвативших власть. Сам Мин Аун Хлайн и еще 9 высокопоставленных военных после путча находятся под санкциями Евросоюза. Хлайн несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснили в Брюсселе.

Кремль в середине марта выразил обеспокоенность ростом числа мирных жителей, погибших в ходе протестов. Москва внимательно следит за ситуацией в Мьянме, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что было ранее

Накануне военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

Дополнение

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставались под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве. Уже более 250 демонстрантов убиты.

Военная хунта Мьянмы отключила Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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