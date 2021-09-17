Глава Пентагону заявив про розширення військової присутності США в Австралії

Цитата

“Ми схвалили важливі ініціативи, що стосуються розміщення сил, які розширять наш доступ і присутність в Австралії”, — сказав він.

Як уточнив міністр оборони Австралії Пітер Даттон, мова йде в тому числі про ротаційну присутність всіх типів військових літаків США. “Ми також створили спільну матеріально-технічну базу для постачання, технічного обслуговування і підтримки нашої спільної діяльності”, — додав він.

Контекст

Днем раніше США, Велика Британія і Австралія оголосили про початок тісної співпраці у сфері безпеки й оборони в Індо-Тихоокеанському регіоні. Джерела видання Politico серед високопоставлених осіб США повідомляли, що партнерство, яке отримало назву AUKUS, направлено на протидію Китаю в військово-технологічній сфері.

Через цю угоди австралійці розірвали рекордний контракт на 66 млрд доларів з Францією, який передбачав постачання 12 підводних човнів Канберрі. Глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан назвав цей крок “ударом в спину”.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, своєю чергою, заявив, що країна буде будувати свій атомний підводний флот разом з США і Великою Британією. “Першою великою ініціативою AUKUS буде створення атомного підводного флоту Австралії. Протягом наступних 18 місяців ми будемо працювати разом, щоб визначити найкращий шлях для досягнення цієї мети”, — сказав він.