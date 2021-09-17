Глава Пентагона заявил о расширении военного присутствия США в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. США расширят свое военное присутствие в Австралии. Об этом на совместной пресс-конференции с представителями австралийского Минобороны заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Мы приняли важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии”, — сказал он.
Как уточнил министр обороны Австралии Питер Даттон, речь идет, в том числе про ротационное присутствие всех типов военных самолетов США. “Мы также создали совместную материально-техническую базу для снабжения, технического обслуживания и поддержки нашей совместной деятельности”, — добавил он.
Контекст
Днем ранее США, Великобритания и Австралия объявили о начале тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. Источники Politico среди высокопоставленных лиц США сообщали, что партнерство, которое получило название AUKUS, направлено на противодействие Китая в военно-технической сфере.
Из-за этого соглашения австралийцы разорвали рекордный контракт на 66 млрд долларов с Францией, который предусматривал поставку 12 подводных лодок Канберре. Глава французского МИД Ле Дриан назвал этот шаг “ударом в спину”.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, заявил, что страна будет строить свой атомный подводный флот вместе с США и Великобританией. “Первой большой инициативой AUKUS будет создание атомного подводного флота Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить лучший путь для достижения этой цели”, — сказал он.