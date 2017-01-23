Глава ПАРЄ відвідає РФ у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава ПАРЄ Педро Аграмунт підтвердив, що отримав запрошення взяти участь у засіданні міжпарламентської асамблеї СНД у кінці березня в Санкт-Петербурзі, де він має намір обговорити відносини з РФ, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Що стосується міжпарламентської асамблеї, я офіційно прийняв запрошення", - сказав він на зустрічі з журналістами.
Асамблея пройде у Санкт-Петербурзі 27-28 березня.
Як пише видання, Глава ПАРЄ висловив надію на те, що під час майбутнього засідання він "обговорить ситуацію в стосунках з РФ ситуацію".
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.