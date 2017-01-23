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Глава ПАРЄ відвідає РФ у березні

Глава ПАРЄ відвідає РФ у березні

Київ • УНН

 • 6226 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава ПАРЄ Педро Аграмунт підтвердив, що отримав запрошення взяти участь у засіданні міжпарламентської асамблеї СНД у кінці березня в Санкт-Петербурзі, де він має намір обговорити відносини з РФ, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Що стосується міжпарламентської асамблеї, я офіційно прийняв запрошення", - сказав він на зустрічі з журналістами.

Асамблея пройде у Санкт-Петербурзі 27-28 березня.

Як пише видання, Глава ПАРЄ висловив надію на те, що під час майбутнього засідання він "обговорить ситуацію в стосунках з РФ ситуацію".

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.

Українські Національні Новини

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