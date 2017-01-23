Глава ПАРЄ відвідає РФ у березні

"Що стосується міжпарламентської асамблеї, я офіційно прийняв запрошення", - сказав він на зустрічі з журналістами.

Асамблея пройде у Санкт-Петербурзі 27-28 березня.

Як пише видання, Глава ПАРЄ висловив надію на те, що під час майбутнього засідання він "обговорить ситуацію в стосунках з РФ ситуацію".

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.