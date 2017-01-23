Глава ПАСЕ посетит РФ в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подтвердил, что получил приглашение принять участие в заседании межпарламентской ассамблеи СНГ в конце марта в Санкт-Петербурге, где он намерен обсудить отношения с РФ, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Что касается межпарламентской ассамблеи, я официально принял приглашение", - сказал он на встрече с журналистами.
Ассамблея пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 марта.
Как пишет издание, глава ПАСЕ выразил надежду на то, что во время предстоящего заседания он "обсудит ситуацию в отношениях с РФ".
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта своим президентом на второй срок.