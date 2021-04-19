Глава Окружного адмінсуду Вовк судиться в ЄСПЛ з Україною через розголошення НАБУ матеріалів слідства - ЗМІ

Деталі

Згідно з розміщеною на сайті видання копією офіційного документа ЄСПЛ, справі "Павло Вовк проти України" присвоєно номер 54353/20. Заява була подана 13 січня 2021 року.

В оприлюдненій заяві Павло Вовк стверджує, що з 2016 року у нього, як у голови ОАСК, були розбіжності, а останнім часом і відкрита конфронтація з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

При цьому він зазначає, що НАБУ організувало проти нього громадську кампанію, використовуючи матеріали кримінальних справ для власного піару і для очорнення Вовка.

Зокрема, в липні 2019 року НАБУ опублікувало на своєму сайті інформацію про кримінальну справу проти Павла Вовка, що знаходиться на розгляді, включаючи записи розмов, отримані в результаті негласного спостереження. При цьому публікація супроводжувалася коментарями, що пояснюють обставини інкримінованих злочинів таким чином, як ніби звинувачення НАБУ грунтувалися на вже доведених фактах.

Подібна публікація з'явилася в липні 2020 року.

Глава Окружного адмінсуду скаржиться на те, що дані заяви НАБУ, засновані на недоведених обвинуваченнях, порушили його презумпцію невинності. Він також стверджує, що зазначені публікації порушили право на повагу до його приватного життя і нашкодили його репутації.

Вовк вважає, що в Україні у нього немає ефективних засобів правового захисту від цих дій НАБУ.

Однак, на його думку, метою НАБУ було інформування громадськості, а саме нанесення шкоди його репутації, тиск на судову систему і створення іміджу НАБУ як ефективного органу.

У зв'язку з початком розгляду, ЄСПЛ направив кілька питань сторонам справи, на які вони повинні дати відповідь. По суті, мова йде про те, що Павло Вовк і НАБУ повинні дати свої коментарі до матеріалів справи.

Коли саме буде винесено вердикт у справі, не повідомляється.

Контекст

17 липня 2020 року прокурорами САП і детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п'яти суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідство встановило, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВСП) і створення штучних перешкод в їх роботі.

17 березня 2021 року генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що продовжила ще до року слідство у справі глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.