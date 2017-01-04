Глава ОБСЄ пообіцяв забезпечити СММ на Донбасі техзасобами для спостереження вночі

“...у спостерігачів мало можливості проводити спостереження вночі, оскільки ситуація із безпекою досить складна. Але є гарні ідеї, щодо забезпечень за допомогою технічних засобів, які б уможливили проведення спостереження також і вночі”, — повідомив С.Курц.

Нагадаємо, для того, щоб ефективно відновити інфраструктуру на Донбасі, треба спочатку досягти припинення воєнних дій.