Глава ОБСЄ пообіцяв забезпечити СММ на Донбасі техзасобами для спостереження вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Глава ОБСЄ Себастіан Курц планує забезпечити членів патруля місії, які працюють на Донбасі технічними засобами, які допоможуть проводити ефективніше спостереження вночі. Про це він повідомив у Маріуполі під час спільної прес-конференції з міністр закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.
“...у спостерігачів мало можливості проводити спостереження вночі, оскільки ситуація із безпекою досить складна. Але є гарні ідеї, щодо забезпечень за допомогою технічних засобів, які б уможливили проведення спостереження також і вночі”, — повідомив С.Курц.
Нагадаємо, для того, щоб ефективно відновити інфраструктуру на Донбасі, треба спочатку досягти припинення воєнних дій.