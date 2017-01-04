Глава ОБСЕ пообещал обеспечить СММ на Донбассе техсредствами для наблюдения ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц планирует обеспечить членов патруля миссии, работающих на Донбассе техническими средствами, которые помогут проводить эффективнее наблюдение ночью. Об этом он сообщил в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.
"...у наблюдателей мало возможности проводить наблюдение ночью, поскольку ситуация с безопасностью достаточно сложная. Но есть хорошие идеи, по обеспечению с помощью технических средств, которые бы сделали возможным проведение наблюдения также и ночью", - сообщил С.Курц.
Напомним, для того, чтобы эффективно восстановить инфраструктуру на Донбассе, надо сначала достичь прекращения военных действий.