Глава ОБСЄ: наша ціль - домогтися припинення вогню на Донбасі

"Побачив сьогодні ситуацію в східній Україні на власні очі – відвідали разом з СММ ОБСЄ пункт пропуску Піщевик. Наша ціль як ОБСЄ полягає в тому, щоб домогтися повного дотримання режиму припинення вогню та забезпечення поліпшення ситуації з місцевим населенням", - написав С.Курц.

Нагадаємо, раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Виноградне та Маріуполь.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц відвідали контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду "Пищевик" на Донеччині.