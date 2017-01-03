Глава ОБСЄ: наша ціль - домогтися припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Після свого візиту до низки населених пунктів на Донбасі, новий глава ОБСЄ Себастьян Курц заявив, що головними цілями для ОБСЄ є забезпечення дотримання режиму припинення вогню та покращення умов життя для мирних жителів. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Побачив сьогодні ситуацію в східній Україні на власні очі – відвідали разом з СММ ОБСЄ пункт пропуску Піщевик. Наша ціль як ОБСЄ полягає в тому, щоб домогтися повного дотримання режиму припинення вогню та забезпечення поліпшення ситуації з місцевим населенням", - написав С.Курц.
Нагадаємо, раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Виноградне та Маріуполь.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц відвідали контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду "Пищевик" на Донеччині.