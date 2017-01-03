Глава ОБСЕ: наша цель - добиться прекращения огня на Донбассе

"Увидел сегодня ситуацию в восточной Украине воочию - посетили вместе с СММ ОБСЕ пункт пропуска Пищевик. Наша цель как ОБСЕ заключается в том, чтобы добиться полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения улучшения ситуации с местным населением", - написал С.Курц.

Напомним, ранее П.Климкин и С.Курц посетили Виноградное и Мариуполь.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Пищевик" в Донецкой области.