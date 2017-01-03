Глава ОБСЕ: наша цель - добиться прекращения огня на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. После своего визита в ряд населенных пунктов на Донбассе, новый глава ОБСЕ С.Курц заявил, что главными целями для ОБСЕ является обеспечение соблюдения режима прекращения огня и улучшение условий жизни для мирных жителей. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Увидел сегодня ситуацию в восточной Украине воочию - посетили вместе с СММ ОБСЕ пункт пропуска Пищевик. Наша цель как ОБСЕ заключается в том, чтобы добиться полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения улучшения ситуации с местным населением", - написал С.Курц.
Напомним, ранее П.Климкин и С.Курц посетили Виноградное и Мариуполь.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Пищевик" в Донецкой области.