Глава ОАД заявив, що тисячі кубинців беруть участь в тортурах в Венесуелі і Нікарагуа

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральний секретар Організації американських держав (ОАД) Луїс Альмагро виступив з твердженням, що тисячі кубинців брали участь в тортурах на території Венесуели і Нікарагуа. Відповідну заяву він зробив виступаючи на конференції з прав людини на Кубі у Вашингтоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на профіль генсека в Twitter.