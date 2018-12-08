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Глава ОАД заявив, що тисячі кубинців беруть участь в тортурах в Венесуелі і Нікарагуа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральний секретар Організації американських держав (ОАД) Луїс Альмагро виступив з твердженням, що тисячі кубинців брали участь в тортурах на території Венесуели і Нікарагуа. Відповідну заяву він зробив виступаючи на конференції з прав людини на Кубі у Вашингтоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на профіль генсека в Twitter.

Глава ОАД заявив, що тисячі кубинців беруть участь в тортурах в Венесуелі і Нікарагуа

“У Венесуелі було зафіксовано присутність кубинців при тортурах людей. Число кубинців у Венесуелі оцінюється в 46 тис. осіб. Це окупаційна сила, яка навчає тортурам і репресіям, веде розвідувальну роботу, займається громадянської документацією і міграційної роботою”, — заявив Генсек ОАД Альмагро.

За словами Альмагро, в ОАД також надійшла інформація від жертв тортур в Нікарагуа, які стверджують, що на розправах над ними були присутні кубинці.

“Куба — ворог демократії і прав людини для всього Західного світу... Настав час покласти край безкарності кубинських диктаторів. Ми доб’ємося справедливості для латиноамериканських країн, які постраждали від катувань, репресій та порушення свобод”, — додав Альмагро.

Генеральний секретар також заявив про намір ОАД виступити на захист переслідуваних на Кубі опозиційних активістів.

“Ми доб’ємося справедливості у випадках, коли кубинці були позбавлені своїх прав, їх катували або перетворили в політичних в’язнів”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар Організації американських держав (ОАД) Луїс Альмагро заявив, що організація “абсолютно не визнає” результати виборів в установчі збори Венесуели.

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