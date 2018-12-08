Глава ОАГ заявил, что тысячи кубинцев участвуют в пытках в Венесуэле и Никарагуа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил с утверждением, что тысячи кубинцев участвовали в пытках на территории Венесуэлы и Никарагуа. Соответствующее заявление он сделал выступая на конференции по правам человека на Кубе в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на профиль генсека в Twitter.
“В Венесуэле было зафиксировано присутствие кубинцев при пытках людей. Число кубинцев в Венесуэле оценивается в 46 тыс. человек. Это оккупационная сила, которая учит пыткам и репрессиям, ведет разведывательную работу, занимается гражданской документацией и миграционной работой”, — заявил Генсек ОАГ Альмагро.
По словам Альмагро, в ОАГ также поступила информация от жертв пыток в Никарагуа, которые утверждают, что на расправах над ними присутствовали кубинцы.
“Куба — враг демократии и прав человека для всего Западного мира... Пришло время положить конец безнаказанности кубинских диктаторов. Мы добьемся справедливости для латиноамериканских стран, пострадавших от пыток, репрессий и нарушения свобод”, — добавил Альмагро.
Генеральный секретарь заявил о намерении ОАГ выступить в защиту преследуемых на Кубе оппозиционных активистов.
“Мы добьемся справедливости в случаях, когда кубинцы были лишены своих прав, их пытали или превратили в политических заключенных”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что организация “совершенно не признает” результаты выборов в учредительное собрание Венесуэлы.