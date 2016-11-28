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Глава НБУ перейшла до неприкритого шантажу - С.Арбузов

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Глава Національного банку України Валерія Гонтарева шантажує своїх опонентів кредитами Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Глава НБУ перейшла до неприкритого шантажу - С.Арбузов

“Тут днями Валерія Гонтарева перейшла до неприкритого шантажу. Мовляв, якщо від неї не відстануть капосні політичні сили, то кредитів МВФ не бачити, а з ними і „тендітної стабільності, коли ми живемо більше півтора року в стабільній макроекономічній ситуації“. З одного боку, сам факт визнання зовнішньої залежності і зовнішнього же управління — смілива заява. Однак не просто ж так „політичні сили ополчилися“ на бездарних керівників країни. Частка провини в цьому є і самої Валерії Олексіївни, з її трикратною девальвацією і байдужим ставленням до ввіреного їй банківського сектору ”, - зазначив він.

За словами політика, з 2014 року в економіці країни не було жодного періоду стабілізації ситуації.

“Хочеться запитати пані Гонтареву, а скільки ще мільярдів МВФ потрібно влити і скільки ще років знущатися над економікою, щоб макроекономічна стабілізація стала видимою вживу, а не тільки з сайту НБУ і сторінок наближених ЗМІ? Адже з початку 2014 року не було ніяких періодів стабільності, коли не падали банки, не росла інфляція, не підвищувалися тарифи, або дефіцит бюджету тримався у пристойних рамках. Клаптева ковдра постмайданної економіки обов’язково десь рвалася”, — пояснив С.Арбузов.

Разом з тим він наголосив, що йому знайомий процес відновлення економіки після кризи, адже саме на таку пору припала його каденція першого заступника, а потім і очільника НБУ.

“Це означає зростання економіки, стабільність цін і курсу національної валюти, зростання активів банківської системи на благо економіки. Причому в цей же час довелося віддавати кредит МВФ, а не брати його, як зараз надходять влади. Так ось те, що зараз відбувається в економіці України і банківської системи зокрема, — це розвал системи, а ніяк не макроекономічна стабільність”, — резюмував С.Арбузов.

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