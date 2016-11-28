Глава НБУ перешла к неприкрытому шантажу - С.Арбузов

"Тут на днях Валерия Гонтарева перешла к неприкрытому шантажу. Дескать, если от нее не отстанут зловредные политические силы, то кредитов МВФ не видать, а с ними и «хрупкой стабильности, когда мы живем более полутора лет в стабильной макроэкономической ситуации." С одной стороны, сам факт признания внешней зависимости и внешнего же управления - смелое заявление. Однако не просто же так "политические силы ополчились" на бездарных руководителей страны. Доля вины в этом есть и самой Валерии Алексеевны, с ее трехкратной девальвацией и равнодушным отношением к вверенному ей банковскому сектору ", - отметил он.

По словам политика, с 2014 года в экономике страны не было ни одного периода стабилизации ситуации.

"Хочется спросить госпожу Гонтареву, а сколько еще миллиардов МВФ нужно влить и сколько еще лет издеваться над экономикой, чтобы макроэкономическая стабилизация стала видимой вживую, а не только с сайта НБУ и страниц приближенных СМИ? Ведь с начале 2014 года не было никаких периодов стабильности, когда не падали банки, не росла инфляция, не повышались тарифы, или дефицит бюджета держался в приличных рамках. Лоскутное одеяло постмайданной экономики обязательно где-то рвалось ", - пояснил С.Арбузов.

Вместе с тем он отметил, что ему знаком процесс восстановления экономики после кризиса, ведь именно на такое время пришлась его каденция первого заместителя, а затем и главы НБУ.

"Это означает рост экономики, стабильность цен и курса национальной валюты, рост активов банковской системы на благо экономики. Причем в это же время пришлось отдавать кредит МВФ, а не брать его, как сейчас поступают власти. Так вот то, что сейчас происходит в экономике Украины и банковской системые в частности, - это развал системы, а никак не макроэкономическая стабильность ", - резюмировал С.Арбузов.