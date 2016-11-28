Глава НБУ перешла к неприкрытому шантажу - С.Арбузов

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 5106 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 11591 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 12664 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 21731 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 55255 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 67418 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 184750 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105312 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131152 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159851 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.8м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 100781 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 89405 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 45524 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 86863 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 67846 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 21119 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 55278 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 184763 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 374046 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 370902 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 27367 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 46105 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 105605 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 137483 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 156663 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Глава НБУ перешла к неприкрытому шантажу - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 5451 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева шантажирует своих оппонентов кредитами Международного валютного фонда. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Глава НБУ перешла к неприкрытому шантажу - С.Арбузов

"Тут на днях Валерия Гонтарева перешла к неприкрытому шантажу. Дескать, если от нее не отстанут зловредные политические силы, то кредитов МВФ не видать, а с ними и «хрупкой стабильности, когда мы живем более полутора лет в стабильной макроэкономической ситуации." С одной стороны, сам факт признания внешней зависимости и внешнего же управления - смелое заявление. Однако не просто же так "политические силы ополчились" на бездарных руководителей страны. Доля вины в этом есть и самой Валерии Алексеевны, с ее трехкратной девальвацией и равнодушным отношением к вверенному ей банковскому сектору ", - отметил он.

По словам политика, с 2014 года в экономике страны не было ни одного периода стабилизации ситуации.

"Хочется спросить госпожу Гонтареву, а сколько еще миллиардов МВФ нужно влить и сколько еще лет издеваться над экономикой, чтобы макроэкономическая стабилизация стала видимой вживую, а не только с сайта НБУ и страниц приближенных СМИ? Ведь с начале 2014 года не было никаких периодов стабильности, когда не падали банки, не росла инфляция, не повышались тарифы, или дефицит бюджета держался в приличных рамках. Лоскутное одеяло постмайданной экономики обязательно где-то рвалось ", - пояснил С.Арбузов.

Вместе с тем он отметил, что ему знаком процесс восстановления экономики после кризиса, ведь именно на такое время пришлась его каденция первого заместителя, а затем и главы НБУ.

"Это означает рост экономики, стабильность цен и курса национальной валюты, рост активов банковской системы на благо экономики. Причем в это же время пришлось отдавать кредит МВФ, а не брать его, как сейчас поступают власти. Так вот то, что сейчас происходит в экономике Украины и банковской системые в частности, - это развал системы, а никак не макроэкономическая стабильность ", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21