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Глава НАБУ Ситник переховується у Львові під охороною – Денисенко

Глава НАБУ Ситник переховується у Львові під охороною – Денисенко

Київ • УНН

 • 283903 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Директор НАБУ Артем ситник перебуває у Львові, де ховається під охороною. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук радник МВС Вадим Денисенко, повідомляє УНН.

Свій допис аналітик присвятив колаборантам.

Цитата

"Не хочу багато писати про великі тяготи керівника НАБУ Артема Ситника, який разом зі своєю правою рукою Калужанським під охороною свого спецназу сховалися у Львові і, як кажуть, міняє конспіративне (!!!!) житло пару разів на тиждень", - написав Денисенко.

Він також нагадав про ексгенпрокурора Вадима Рябошапку, який намагався втекти з України, а також про справу колишнього нардепа Пашинського.

"Думаю, всі вже чули про справу Пашинського і Тетяни Чорновол, які ніби-то вкрали ракети "Стугна" і передали їх в українські військові частини. І справа тут не стільки в слідчому, який веде цю справу, а в керівництві ДБР, яке, явно не маючи всієї повноти картини, запустило процеси, які точно не потрібні саме зараз", - заявив Денисенко.

Експерт нагадав, що у Франції 100% колаборантів після Другої світової почали розповідати, що вони працювали на рух опору.

"Коли ми переможемо, люди розділяться на тих, хто сьогодні щось робить і тих, хто зараз ховається, але буде претендувати на управління грошима "плану Маршала". (…) Десятки активістів або повністю залягли на дно, або несуть повну ахінею про те, що вони підрахували скільки грошей має йти на відновлення країни після війни (борці за гроші "плану Маршала" вони такі - вони вже наперед знають скільки грошей треба, і куди вони мають піти).

Одним словом, весь цей пост не про те, що хтось хороший чи поганий. Він тільки про те, що в майбутньої перемоги буде тисяча авторів. І дуже хотілося б, щоб вже сьогодні ми всі розуміли: колаборанти і просто боягузи вже складають легенди, як вони допомагали підпіллю. Добре, що їх, насправді, відносно небагато", - написав Денисенко.

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