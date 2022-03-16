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Глава НАБУ Сытник скрывается во Львове под охраной – Денисенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник находится во Львове, где скрывается под охраной. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук советник МВД Вадим Денисенко, сообщает УНН.

Свое сообщение аналитик посвятил коллаборантам.

Цитата

"Не хочу много писать о больших тяготах руководителя НАБУ Артема Сытника, который вместе со своей правой рукой Калужанским под охраной своего спецназа спрятались во Львове и, как говорят, меняет конспиративное (!!!!) жилье пару раз в неделю", - написал Денисенко.

Он также напомнил об экс-генпрокуроре Вадиме Рябошапке, который пытался сбежать из Украины, а также о деле бывшего нардепа Пашинского.

"Думаю, все уже слышали о деле Пашинского и Татьяны Чорновол, которые будто бы украли ракеты "Стугна" и передали их в украинские воинские части. И дело тут не столько в следователе, который ведет это дело, а в руководстве ГБР, которое, явно не имея всей полноты картины, запустило процессы, которые точно не нужны именно сейчас", - заявил Денисенко.

Эксперт напомнил, что во Франции 100% коллаборантов после Второй мировой начали рассказывать, что они работали на движение сопротивления.

"Когда мы победим, люди разделятся на тех, кто сегодня что-то делает и тех, кто сейчас скрывается, но будет претендовать на управление деньгами "плана Маршала". (...) Десятки активистов или полностью залегли на дно, либо несут полную ахинею о том, что они подсчитали сколько денег должно идти на восстановление страны после войны (борцы за деньги "плана Маршала" они такие - они уже заранее знают сколько денег надо, и куда они должны пойти).

Одним словом, весь этот пост не о том, что кто-то хороший или плохой. Он только о том, что у будущей победы будет тысяча авторов. И очень хотелось бы, чтобы уже сегодня мы все понимали: коллаборанты и просто трусы уже сочиняют легенды, как они помогали подполью. Хорошо, что их на самом деле относительно немного", - написал Денисенко.

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