Глава МЗС Латвії посварився з посольством РФ у соціальній мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич звинуватив російську владу в неправомірному застосуванні сили на мітингах у Москві, після чого посольство РФ в Латвії і глава МЗС вступили в перепалку, передає УНН з посиланням на Twitter Ринкевича і дипмісії РФ в Латвії.
Глава МЗС Латвії, 3 серпня, закликав РФ припинити насильство над російськими громадянами.
У відповідь на це російські дипломати опублікували відповідь із закликом "зняти шори і подивитися на аналогічні і навіть більш жорсткі дії поліції в інших європейських країнах".
Ринкевич написав, що "дипломатичне хамство" властиво Росії.
"У Латвії не перешкоджають проведенню демократичних виборів і мирних демонстрацій, не намагаються відібрати дітей у батьків за участь в протестах, росіян не б'ють, правозахисників не вбивають і дипломатичним хамством не займаються як це, на жаль, роблять в Росії", - відповів Ринкевич.
Як повідомляв УНН, посол США в РФ подав у відставку.