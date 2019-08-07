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Глава МЗС Латвії посварився з посольством РФ у соціальній мережі

Глава МЗС Латвії посварився з посольством РФ у соціальній мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич звинуватив російську владу в неправомірному застосуванні сили на мітингах у Москві, після чого посольство РФ в Латвії і глава МЗС вступили в перепалку, передає УНН з посиланням на Twitter Ринкевича і дипмісії РФ в Латвії.

Глава МЗС Латвії, 3 серпня, закликав РФ припинити насильство над російськими громадянами.

У відповідь на це російські дипломати опублікували відповідь із закликом "зняти шори і подивитися на аналогічні і навіть більш жорсткі дії поліції в інших європейських країнах".

Ринкевич написав, що "дипломатичне хамство" властиво Росії.

"У Латвії не перешкоджають проведенню демократичних виборів і мирних демонстрацій, не намагаються відібрати дітей у батьків за участь в протестах, росіян не б'ють, правозахисників не вбивають і дипломатичним хамством не займаються як це, на жаль, роблять в Росії", - відповів Ринкевич.

Як повідомляв УНН, посол США в РФ подав у відставку.

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