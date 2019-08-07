Глава МИД Латвии поссорился с посольством РФ в социальной сети

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 90367 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99507 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128803 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138864 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127032 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128509 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130528 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Глава МИД Латвии поссорился с посольством РФ в социальной сети

Глава МИД Латвии поссорился с посольством РФ в социальной сети

Киев  •  УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обвинил российские власти в неправомерном применении силы на митингах в Москве, после чего посольство РФ в Латвии и глава МИД вступили в перепалку, передает УНН со ссылкой на Twitter Ринкевича и дипмиссии РФ в Латвии.

Глава МИД Латвии, 3 августа, призвал РФ прекратить насилие над российскими гражданами.

В ответ на это российские дипломаты опубликовали ответ с призывом “снять шоры и посмотреть на аналогичные и даже более жесткие действия полиции в других европейских странах”.

Ринкевич написал, что “дипломатическое хамство” свойственно России.

“В Латвии не препятствуют проведению демократических выборов и мирных демонстраций, не пытаются отнять детей у родителей за участие в протестах, русских не избивают, правозащитников не убивают и дипломатическим хамством не занимаются как это, к сожалению, делают в России”, — ответил Ринкевич.

Как сообщал УНН, посол США в РФ подал в отставку.

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