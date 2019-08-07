Глава МИД Латвии поссорился с посольством РФ в социальной сети
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обвинил российские власти в неправомерном применении силы на митингах в Москве, после чего посольство РФ в Латвии и глава МИД вступили в перепалку, передает УНН со ссылкой на Twitter Ринкевича и дипмиссии РФ в Латвии.
Глава МИД Латвии, 3 августа, призвал РФ прекратить насилие над российскими гражданами.
В ответ на это российские дипломаты опубликовали ответ с призывом “снять шоры и посмотреть на аналогичные и даже более жесткие действия полиции в других европейских странах”.
Ринкевич написал, что “дипломатическое хамство” свойственно России.
“В Латвии не препятствуют проведению демократических выборов и мирных демонстраций, не пытаются отнять детей у родителей за участие в протестах, русских не избивают, правозащитников не убивают и дипломатическим хамством не занимаются как это, к сожалению, делают в России”, — ответил Ринкевич.
Как сообщал УНН, посол США в РФ подал в отставку.