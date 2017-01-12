Глава МЗС Канади готова працювати з Росією, перебуваючи у списку санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Новий міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд готова до співпраці з російською стороною, незважаючи на те, що вона знаходиться в списку санкцій Росії. Про це вона заявила журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я виключно підтримую точку зору нашого уряду про необхідність взаємодії з усіма країнами світу, в тому числі і з Росією”, — сказала міністр.
Відповідаючи на питання про можливе виключення її з російського списку осіб, яким заборонений в’їзд в РФ, Фріланд сказала, що “це питання до Москви”.
Також директор з комунікацій глави МЗС Канади Джо Пикирилл заявив виданню The Globe and Mail, що виключення Москвою Х.Фріланд з санкційного списку в обмін на зняття Оттавою санкцій з Росії — це “нерівноцінний обмін”.
Як повідомляв УНН, призначення Христі Фріланд новим головою канадського МЗС може негативно вплинути на непрості відносини Канади та Росії. Таку думку у вівторок висловив кореспонденту ТАСС професор університету Оттави, фахівець по Росії і Східній Європі Пол Робінсон.