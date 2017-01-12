Глава МИД Канады готова работать с Россией, находясь в списке санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд готова к сотрудничеству с российской стороной, несмотря на то, что она находится в списке санкций России. Об этом она заявила журналистам, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Я исключительно поддерживаю точку зрения нашего правительства о необходимости взаимодействия со всеми странами мира, в том числе и с Россией", - сказала министр.
Отвечая на вопрос о возможном исключении ее из российского списка лиц, которым запрещен въезд в РФ, Фриланд сказала, что "это вопрос к Москве".
Также директор по коммуникациям главы МИД Канады Джо Пикирилл заявил изданию The Globe and Mail, что исключение Москвой Х.Фриланд с санкционного списка в обмен на снятие Оттавой санкций из России - это "неравноценный обмен".
Как сообщал УНН, назначение Христи Фриланд новым главой канадского МИД может негативно повлиять на непростые отношения Канады и России. Такое мнение во вторник высказал корреспонденту ТАСС профессор университета Оттавы, специалист по России и Восточной Европе Пол Робинсон.