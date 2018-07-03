Глава МЗС Іспанії відповів на лист Трампа про військові витрати

“Ми єдина країна в Європейському Союзі, яка брала участь у всіх військових операціях ЄС. Тобто, ми витрачаємо менше, ніж вимагають стандарти НАТО, але дуже ефективно”, — заявив міністр.

Боррель нагадав, що збройні сили Іспанії “практично єдині беруть участь у всіх місіях НАТО із залученням всіх родів військ: авіації, сухопутних сил і флоту” . Крім того, з 29 країн Північноатлантичного альянсу лише п’ять витрачають на оборону більше 2% ВВП, зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп відправив ряд листів лідерам країн — союзників Сполучених Штатів по НАТО, в яких критикує їх, заявивши, що вони витрачають занадто мало коштів на оборону в рамках альянсу, в порівнянні з Вашингтоном.