Глава МЗС Іспанії відповів на лист Трампа про військові витрати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Хоча Іспанія і витрачає менше 2% свого ВВП на військові витрати, Мадрид ефективно витрачає кошти на участь в місіях НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ, ЄС і міжнародного співробітництва Іспанії Жозеп Боррель, відповідаючи на питання про лист Дональда Трампа з критикою розміру військових витрат союзника по альянсу, повідомляє іспанське видання Europapress, інформує УНН.
“Ми єдина країна в Європейському Союзі, яка брала участь у всіх військових операціях ЄС. Тобто, ми витрачаємо менше, ніж вимагають стандарти НАТО, але дуже ефективно”, — заявив міністр.
Боррель нагадав, що збройні сили Іспанії “практично єдині беруть участь у всіх місіях НАТО із залученням всіх родів військ: авіації, сухопутних сил і флоту” . Крім того, з 29 країн Північноатлантичного альянсу лише п’ять витрачають на оборону більше 2% ВВП, зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп відправив ряд листів лідерам країн — союзників Сполучених Штатів по НАТО, в яких критикує їх, заявивши, що вони витрачають занадто мало коштів на оборону в рамках альянсу, в порівнянні з Вашингтоном.