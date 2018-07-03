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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 73347 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109952 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131020 просмотра

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8 марта, 10:25 • 138059 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 154737 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Хотя Испания и тратит менее 2% своего ВВП на военные расходы, Мадрид эффективно расходует средства на участие в миссиях НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа с критикой размера военных расходов союзника по альянсу, сообщает испанское издание Europapress, информирует УНН.

“Мы единственная страна в Европейском Союзе, которая участвовала во всех военных операциях ЕС. То есть, мы тратим меньше, чем требуют стандарты НАТО, но очень эффективно”, — заявил министр.​

Боррель напомнил, что вооруженные силы Испании “практически единственные участвуют во всех миссиях НАТО с привлечением всех родов войск: авиации, сухопутных сил и флота”. Кроме того, из 29 стран Североатлантического альянса лишь пять тратят на оборону более 2% ВВП, отметил министр.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых критикует их, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном.

Украинские Национальные Новости

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