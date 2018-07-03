Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Хотя Испания и тратит менее 2% своего ВВП на военные расходы, Мадрид эффективно расходует средства на участие в миссиях НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосеп Боррель, отвечая на вопрос о письме Дональда Трампа с критикой размера военных расходов союзника по альянсу, сообщает испанское издание Europapress, информирует УНН.
“Мы единственная страна в Европейском Союзе, которая участвовала во всех военных операциях ЕС. То есть, мы тратим меньше, чем требуют стандарты НАТО, но очень эффективно”, — заявил министр.
Боррель напомнил, что вооруженные силы Испании “практически единственные участвуют во всех миссиях НАТО с привлечением всех родов войск: авиации, сухопутных сил и флота”. Кроме того, из 29 стран Североатлантического альянса лишь пять тратят на оборону более 2% ВВП, отметил министр.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых критикует их, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном.