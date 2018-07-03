Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах

“Мы единственная страна в Европейском Союзе, которая участвовала во всех военных операциях ЕС. То есть, мы тратим меньше, чем требуют стандарты НАТО, но очень эффективно”, — заявил министр.​

Боррель напомнил, что вооруженные силы Испании “практически единственные участвуют во всех миссиях НАТО с привлечением всех родов войск: авиации, сухопутных сил и флота”. Кроме того, из 29 стран Североатлантического альянса лишь пять тратят на оборону более 2% ВВП, отметил министр.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых критикует их, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном.