Глава МЗС Ірану летить у Москву на переговори з Лавровим

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Хоссейн Амір-Абдоллахян заявив, що його візит відбувся після того, як ряд західних держав звернулися до Тегерана з проханням взяти активну участь у врегулюванні українсько-російської війни, який триває з лютого, повідомляє сайт МЗС Ірану.

За його словами, на порядку денному візиту також буде обговорення двосторонніх відносин і питання Афганістану.

Амір-Абдоллахян вирушить з Тегерана до Москви в середу і, як очікується, проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє офіційне інформаційне агентство IRNA.

Нагадаємо

Білий дім стверджує, що Іран здійснив постачання безпілотних літальних апаратів росії, які будуть задіяні у війні проти України.