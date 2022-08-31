Глава МИД Ирана летит в Москву на переговоры с Лавровым

Детали

Хоссейн Амир-Абдоллахян заявил, что его визит состоялся после того, как ряд западных государств обратились в Тегеран с просьбой принять активное участие в продолжающемся с февраля урегулировании украинско-российской войны, сообщает сайт МИД Ирана.

По его словам, в повестке дня визита также будет обсуждение двусторонних отношений и вопросы Афганистана.

Амир-Абдоллахян отправится из Тегерана в Москву в среду и, как ожидается, проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

Напомним

Белый дом утверждает, что Иран осуществил поставки беспилотных летательных аппаратов России, которые будут задействованы в войне против Украины.