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Глава МЗС Франції: ЄС очікує від Туреччини реальних дій щодо ряду проблем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Туреччині належить не обмежуватися словами, а зробити реальні дії, які дозволять поліпшити ситуацію в ряді регіонів світу і сприятливо позначаться її на відносинах з Євросоюзом. Таку думку висловив у неділю глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, виступаючи в ефірі французького новинного телеканалу LCI, пише УНН.

“Абсолютно не досить тих примирних заяв, які в останні два-три дні робить президент (Реджеп Тайіп) Ердоган — нам потрібні реальні дії”, — підкреслив Ле Дріан. Серед цих дій, як зазначив французький міністр, є “дуже прості, які слід зробити в Середземномор’ї і в Лівії, що також є і прості дії щодо Нагірного Карабаху”, зазначив він, вказавши на важливість вилучення з його території тих сирійських бойовиків, які потрапили туди завдяки сприянню Туреччини.

“У нас багато розбіжностей з Туреччиною”, — зазначив глава МЗС Франції. Він вказав на “експансіоністські устремління” цієї країни, зокрема “політику факту” в Лівії, а також на аналогічного роду акції щодо Східного Середземномор’я, де “Туреччина де-факто здійснює агресивні дії відносно двох країн — членів ЄС”.

“Європейський союз заявив в жовтні, що проведе перевірку Туреччини по ряду позицій в ході саміту, який пройде в грудні, тобто через декілька днів. Саме там ми й дамо оцінку тому, що відбувається”, — сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, США і Франція очікують пояснень від РФ про роль Туреччини в Карабасі.

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