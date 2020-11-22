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Глава МИД Франции: ЕС ожидает от Турции реальных действий по ряду проблем

Глава МИД Франции: ЕС ожидает от Турции реальных действий по ряду проблем

Киев  •  УНН

 • 11542 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Турции надлежит не ограничиваться словами, а предпринять реальные действия, которые позволят улучшить ситуацию в ряде регионов мира и благоприятно скажутся ее на отношениях с Евросоюзом. Такое мнение высказал в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире французского новостного телеканала LCI, пишет УНН.

“Абсолютно не достаточно тех примирительных заявлений, которые в последние два-три дня делает президент (Реджеп Тайип) Эрдоган — нам нужны реальные действия”, — подчеркнул Ле Дриан. Среди этих действий, как отметил французский министр, есть “весьма простые, которые следует совершить в Средиземноморье и в Ливии, что также есть и простые действия в отношении Нагорного Карабаха”, отметил он, указав на важность удаления с его территории тех сирийских боевиков, которые попали туда благодаря содействию Турции.

“У нас много разногласий с Турцией”, — отметил глава МИД Франции. Он указал на “экспансионистские устремления” этой страны, в частности “политику свершившегося факта” в Ливии, а также на аналогичного рода акции в отношении Восточного Средиземноморья, где “Турция де-факто осуществляет агрессивные действия в отношении двух стран — членов ЕС”.

“Европейский союз заявил в октябре, что проведет проверку Турции по ряду позиций в ходе саммита, который пройдет в декабре, то есть через несколько дней. Именно там мы и дадим оценку происходящему”, — сказал Ле Дриан.

Напомним, США и Франция ожидают объяснений от РФ о роли Турции в Карабахе.

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