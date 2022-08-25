Глава МЗС Естонії пообіцяв домагатися виключення рф з міжнародних організацій

Цитата

«Естонія активно підтримувала ініціативи, що сприяють ізоляції країни-агресора росії у міжнародних організаціях. У багатьох випадках ми також є лідером цих ідей, щоб унеможливити вплив росії на діяльність тих організацій, які займаються українським питанням чесно та прозоро. Надзвичайно важливо, щоб міжнародне співтовариство продовжило роботу, яку ми ведемо з початку війни у напрямку ізоляції росії», - наголосив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

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За його словами, політика ізоляції є для росії важливим та дієвим важелем підвищення ціни агресії, зниження впливу росії у міжнародних організаціях і, отже, у міжнародній політиці.

«Проте є ще кілька прикладів, коли політика ізоляції не була успішною або з різних процедурних причин не вдавалося запобігти діяльності росії в організаціях. Естонії важливо домогтися припинення діяльності росії. Ціна цієї війни для країни як агресора ще недостатньо висока. Естонія та міжнародна спільнота можуть і повинні зробити більше», – додав міністр.

Доповнення

Необхідно нарощувати санкції проти росії та прискорити надання військової допомоги Україні.