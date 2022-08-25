Глава МИД Эстонии пообещал добиваться исключения рф из международных организаций

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«Эстония активно поддерживала инициативы, способствующие изоляции страны-агрессора россии в международных организациях. Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы сделать невозможным влияние россии на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем с начала войны в направлении изоляции России», - подчеркнул министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Детали

По его словам, политика изоляции является для россии важным и действенным рычагом повышения цены агрессии, снижения влияния россии в международных организациях и, следовательно, в международной политике.

«Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность россии в организациях. Эстонии важно добиться прекращения деятельности россии. Цена этой войны для страны как агрессора еще недостаточно высока. Эстония и международное сообщество могут и должны сделать больше», – добавил министр.

Дополнение

Необходимо наращивать санкции против россии и ускорить предоставление военной помощи Украине.