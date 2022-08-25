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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Глава МИД Эстонии пообещал добиваться исключения рф из международных организаций

Киев • УНН

 • 147442 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Эстония нарастит усилия по изоляции россии и будет добиваться ее исключения из международных организаций. Об этом сообщает издание Postimees, сообщает УНН.

Глава МИД Эстонии пообещал добиваться исключения рф из международных организаций

Цитата

«Эстония активно поддерживала инициативы, способствующие изоляции страны-агрессора россии в международных организациях. Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы сделать невозможным влияние россии на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем с начала войны в направлении изоляции России», - подчеркнул министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Детали 

По его словам, политика изоляции является для россии важным и действенным рычагом повышения цены агрессии, снижения влияния россии в международных организациях и, следовательно, в международной политике.

«Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность россии в организациях. Эстонии важно добиться прекращения деятельности россии. Цена этой войны для страны как агрессора еще недостаточно высока. Эстония и международное сообщество могут и должны сделать больше», – добавил министр.

Дополнение

Необходимо наращивать санкции против россии и ускорить предоставление военной помощи Украине.

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