Орбан порівняв проект об'єднання ЄС із планом Гітлера про світове панування: в МЗС Чехії відповіли

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У дискусійній програмі «Чеського Телебачення» голова МЗС Ян Ліпавський відреагував на слова прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який поставив під сумнів необхідність існування Європейського Союзу, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.

Що передувало

Прем'єр-міністр Угорщини виступив у п'ятницю і сказав, що співпраця між європейськими державами завжди була складною, але «після падіння Риму над національними державами завжди витала мрія, спокуса: возз'єднатися, приєднатися до території колишнього Риму в одну імперію, тобто Європу», - пояснив Орбан.

«Візантія, Карл Великий, Оттон, Наполеон, Гітлер — усі мріяли про європейську єдність на різних засадах. І це все ще так: ідея незалежного національного існування та ідея імперії присутні одночасно. Національна культура та європейські цінності. суверенітет і, як кажуть у Брюсселі, «Все тісніший союз», — додав Орбан.

Деталі

У відповідь на це, виступаючи у недільній дебатній програмі на чеському телебаченні, міністр закордонних справ Чехії сказав, що «ніхто не змушує угорців бути членами цієї громади, якщо це змушує їх почуватися некомфортно», повідомляє Euractiv.

Віцепрезидент Європейської комісії Віра Юрова також приєдналася до дискусії. На запитання, чи вважає вона, як і раніше, Угорщину демократичною країною, вона відповіла: «У мене були сумніви щодо цього протягом тривалого часу».

Але вона наголосила, що, попри риторику Орбана, деякі угорські дипломати, як і раніше, відкриті для можливого компромісу з питань, які потребують одностайності на рівні ЄС, таких як санкції.

«Є також професійні та працьовиті угорські чиновники, які ведуть з нами переговори про запровадження судової реформи чи реформи державних закупівель», — сказала Юрова, додавши, що ставлення угорських чиновників показує, що країна «відчайдушно потребує грошей».

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