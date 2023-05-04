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Посол США закликав Угорщину зосередитись на війні в Україні, а не на "фальшивих" проблемах

Посол США закликав Угорщину зосередитись на війні в Україні, а не на "фальшивих" проблемах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Угорщина має зосередитись на війні в Україні, а не на «фальшивих» проблемах, заявив посол США AFP, передає УНН.

У Будапешті вже другий рік поспіль відбувається Конференція політичних дій консерваторів (CPAC), у якій беруть участь переважно консерватори зі США та Європи.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував «вірус вейкізму», що розповсюджується «західними лібералами» на зборах, вихваляючись, що має «протиотруту».

Орбан також закликав до повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Цитата

«На жаль, в Угорщині є бажання говорити про фальшиву культурну війну», - сказав в інтерв'ю AFP посол США Девід Прессман.

«Водночас по сусідству йде справжня війна, де тисячі людей гинуть в агресивній війні володимира путіна», - сказав дипломат під час зустрічі з гуманітарними працівниками та біженцями недалеко від українського кордону.

«Справа не у вейкізмі. Справа в росії», - сказав він.

«Я повністю зосереджений на справжній війні та відносинах, які поглиблюються і розширюються, а не звужуються між Угорщиною і росією», - сказав Прессман.

46-річний посол вказав на п'ять візитів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до росії для обговорення енергетичних операцій з початку війни в Україні в лютому минулого року.

За словами Прессмана, Сійярто «жодного разу не розмовляв» зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в той же час.

«В той час, як інші країни роблять вибір на користь диверсифікації постачання російських енергоносіїв, Угорщина подвоює свої відносини з «Газпромом», - додав Прессман.

Пресман також висловив стурбованість з приводу проросійської пропаганди в Угорщині.

Контекст

Будапешт розкритикував санкції ЄС щодо росії та закликав до негайного припинення вогню. Тим часом, проорбанівські ЗМІ регулярно транслюють антиукраїнські наративи.

Минулого місяця США ввели санкції проти Міжнародного інвестиційного банку, який очолює росія, розміщеного в Будапешті.

На день пізніше Угорщина вийшла з організації, після чого банк швидко оголосив, що залишає Будапешт і повертається до москви через чотири роки після перенесення своєї штаб-квартири до Угорщини.

Перебуваючи на посаді з вересня минулого року, відкритий гомосексуаліст Прессман та його конфронтаційний стиль стали об'єктом нападок у проорбанівських ЗМІ з першого дня, коли він опублікував фотографії свого чоловіка та їхніх дітей у Твіттері. Порушуючи дипломатичну обачність, Прессман регулярно кидає виклик урядовцям та наративам у соціальних мережах.

Спікер парламенту, близький союзник Орбана, назвав його «одним із найменш класних послів, які будь-коли ступали на угорську землю».

Будапешт не згоден із Брюсселем через посилення законодавства, спрямованого проти представників ЛГБТК.

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