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Посол США призвал Венгрию сосредоточиться на войне в Украине, а не на "фальшивых" проблемах

Посол США призвал Венгрию сосредоточиться на войне в Украине, а не на "фальшивых" проблемах

Киев • УНН

 • 1412534 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Венгрия должна сосредоточиться на войне в Украине, а не на «фальшивых» проблемах, заявил посол США AFP, передает УНН.

В Будапеште уже второй год подряд проходит Конференция политических действий консерваторов (CPAC), в которой принимают участие преимущественно консерваторы из США и Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал «вирус вейкизма», распространяемый «западными либералами» на собрании, хвастаясь, что имеет «противоядие».

Орбан также призвал к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

Цитата

«К сожалению, в Венгрии есть желание говорить о фальшивой культурной войне», - сказал в интервью AFP посол США Дэвид Прессман.

«В то же время по соседству идет настоящая война, где тысячи людей гибнут в агрессивной войне владимира путина», - сказал дипломат во время встречи с гуманитарными работниками и беженцами недалеко от украинской границы.

«Дело не в вейкизме. Дело в россии», - сказал он.

«Я полностью сосредоточен на настоящей войне и отношениях, которые углубляются и расширяются, а не сужаются между Венгрией и россией», - сказал Прессман.

46-летний посол указал на пять визитов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в россию для обсуждения энергетических операций с начала войны в Украине в феврале прошлого года.

По словам Прессмана, Сийярто «ни разу не разговаривал» со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в то же время.

«В то время, как другие страны делают выбор в пользу диверсификации поставок российских энергоносителей, Венгрия удваивает свои отношения с «Газпромом», - добавил Прессман.

Прессман также выразил обеспокоенность по поводу пророссийской пропаганды в Венгрии.

Контекст

Будапешт раскритиковал санкции ЕС в отношении россии и призвал к немедленному прекращению огня. Между тем, проорбановские СМИ регулярно транслируют антиукраинские нарративы.

В прошлом месяце США ввели санкции против Международного инвестиционного банка, который возглавляет россия, размещенного в Будапеште.

Днем позже Венгрия вышла из организации, после чего банк быстро объявил, что покидает Будапешт и возвращается в москву через четыре года после переноса своей штаб-квартиры в Венгрию.

Будучи в должности с сентября прошлого года, открытый гомосексуалист Прессман и его конфронтационный стиль стали объектом нападок в проорбановских СМИ с первого дня, когда он опубликовал фотографии своего мужа и их детей в Твиттере. Нарушая дипломатическую осмотрительность, Прессман регулярно бросает вызов правительственным чиновникам и нарративам в социальных сетях.

Спикер парламента, близкий союзник Орбана, назвал его «одним из наименее классных послов, когда-либо ступавших на венгерскую землю».

Будапешт не согласен с Брюсселем из-за ужесточения законодательства, направленного против представителей ЛГБТК.

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