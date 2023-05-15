Орбан сравнил проект объединения ЕС с планом Гитлера о мировом господстве: в МИД Чехии ответили

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии выступил в пятницу и сказал, что сотрудничество между европейскими государствами всегда было сложным, но «после падения Рима над национальными государствами всегда витала мечта, соблазн: воссоединиться, присоединиться к территории бывшего Рима в одну империю, то есть Европу», - пояснил Орбан.

«Византия, Карл Великий, Оттон, Наполеон, Гитлер — все мечтали о европейском единстве на разных основах. И это все еще так: идея независимого национального существования и идея империи присутствуют одновременно. Национальная культура и европейские ценности. суверенитет и, как говорят в Брюсселе, «Все более тесный союз», — добавил Орбан.

Детали

В ответ на это, выступая в воскресной дебатной программе на чешском телевидении, министр иностранных дел Чехии сказал, что «никто не заставляет венгров быть членами этой общины, если это заставляет их чувствовать себя некомфортно», сообщает Euractiv.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова также присоединилась к дискуссии. На вопрос, считает ли она по-прежнему Венгрию демократической страной, она ответила: «У меня были сомнения на этот счет в течение длительного времени».

Но она подчеркнула, что, несмотря на риторику Орбана, некоторые венгерские дипломаты по-прежнему открыты для возможного компромисса по вопросам, требующим единодушия на уровне ЕС, таким как санкции.

«Есть также профессиональные и трудолюбивые венгерские чиновники, которые ведут с нами переговоры о введении судебной реформы или реформы государственных закупок», — сказала Юрова, добавив, что отношение венгерских чиновников показывает, что страна «отчаянно нуждается в деньгах».

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