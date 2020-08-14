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Глава МЗС Австрії назвав умови, за яких проти влади Білорусі будуть введені санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Європейський союз підніме питання про введення точкових санкцій відносно влади Білорусі, якщо вони не виконають вимоги щодо припинення насильства проти свого населення і не почнуть внутрішньодержавний діалог. Про це заявив у четвер глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, пише УНН з посиланням на Wiener Zeitung.

“Основною вимогою зараз має бути припинення насильства, звільнення довільно затриманих демонстрантів і журналістів, припинення блокади інтернету. Перш за все, щоб відбувся всебічний внутрішньодержавний діалог. Я вважаю, що Європейський союз робить правильно, що якщо ці кроки не будуть зроблені білоруською стороною, тоді ми неодмінно також піднімемо питання про точкові санкції”, — заявив міністр в ефірі телеканалу ORF 2, виступ на якому цитувала газета.

Канцлер Австрії Себастьян Курц в четвер засудив насильницькі дії влади Білорусі проти демонстрантів, закликав звільнити заарештованих на протестах людей, а також розслідувати випадки загибелі протестувальників. Раніше МЗС Австрії закликав владу Білорусі припинити насильство і розблокувати інтернет, а також заявив про необхідність перегляду відносин ЄС і Мінська.

Додамо, що МЗС Австрії 10 серпня засудив насильство після виборів президента Білорусі, назвав їх не відповідають міжнародним стандартам і рекомендаціям Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі. У канцелярії президента Австрії повідомили, що глава держави Александер Ван дер Беллен не направлятиме вітальну телеграму білоруському колезі Олександру Лукашенку, якого австрійська влада брали з візитом у Відні в листопаді 2019 року.

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