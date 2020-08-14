Глава МИД Австрии назвал условия, при которых против власти Беларуси будут введены санкции

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 99135 просмотра

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4 марта, 13:46 • 123636 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105560 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125436 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100770 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101671 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Европейский союз поднимет вопрос о введении точечных санкций в отношении властей Белоруссии, если они не выполнят требования по прекращению насилия против своего населения и не начнут внутригосударственный диалог. Об этом заявил в четверг глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет УНН со ссылкой на Wiener Zeitung.

“Основным требованием сейчас должно быть прекращение насилия, освобождение произвольно задержанных демонстрантов и журналистов, прекращение блокады интернета. Прежде всего, чтобы состоялся всесторонний внутригосударственный диалог. Я считаю, что Европейский союз делает правильно, что если эти шаги не будут сделаны белорусской стороной, тогда мы непременно также поднимем вопрос о точечных санкциях”, — заявил министр в эфире телеканала ORF 2, выступление на котором цитировала газета.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг осудил насильственные действия властей Беларуси против демонстрантов, призвал освободить арестованных на протестах людей, а также расследовать случаи гибели протестующих. Ранее МИД Австрии призвал власти Беларуси прекратить насилие и разблокировать интернет, а также заявил о необходимости пересмотра отношений ЕС и Минска.

Добавим, что МИД Австрии 10 августа осудил насилие после выборов президента Белоруссии, назвал их не отвечающими международным стандартам и рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В канцелярии президента Австрии сообщили, что глава государства Александер Ван дер Беллен не будет направлять поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко, которого австрийские власти принимали с визитом в Вене в ноябре 2019 года.

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