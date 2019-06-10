Глава МВФ назвала торгові конфлікти головною загрозою для світової економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки. З такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершенні саміту "великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, в неділю, 9 червня, повідомляє УНН.
У зустрічі брали участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G20.
За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може привести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) в 2020 році. Дозвіл існуючих торговельних суперечок слід зробити пріоритетним завданням, підкреслила Лагард.
Крім того, глава МВФ віднесла до погроз для зростання світової економіки низькі процентні ставки. Незважаючи на "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше "уразливі для раптових змін у фінансових умовах", йдеться в заяві Лагард.
Нагадаємо, обговорення подальшої фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду в Україні.