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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134355 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143141 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129366 просмотра

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Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики

Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики

Киев  •  УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня, сообщает УНН.

Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.

Напомним, обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства в Украине.

Украинские Национальные Новости

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