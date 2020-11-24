Глава МОЗ назвав приблизну кількість медпрацівників, які звільнились за час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Наразі точно порахувати кількість медичних працівників, які звільнилися з початку епідемії коронавірусу складно, але їх близько 34 тисяч. Про це розповів в ефірі "5 каналу" міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє УНН.
За словами міністра, точну кількість медпрацівників, які звільнилися, наразі назвати не можна, оскільки інколи вони переходять на роботу в інший медзаклад.
"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на дану хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це близько 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз по всім статистичним даним, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла з системи охорони здоров'я", – розказав міністр.
Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.
"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.
Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.