Глава МОЗ назвав приблизну кількість медпрацівників, які звільнились за час пандемії

За словами міністра, точну кількість медпрацівників, які звільнилися, наразі назвати не можна, оскільки інколи вони переходять на роботу в інший медзаклад.

"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на дану хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це близько 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз по всім статистичним даним, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла з системи охорони здоров'я", – розказав міністр.

Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.

"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.