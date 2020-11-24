Глава Минздрава назвал примерное количество медработников, уволившихся за время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пока точно посчитать количество медицинских работников, которые уволились с начала эпидемии коронавируса сложно, но их около 34 тысяч. Об этом рассказал в эфире "5 канала" министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.
По словам министра, точное количество медработников, уволившихся пока назвать нельзя, поскольку иногда они переходят на работу в другой медучреждение.
"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, а это около 34 тыс. Они иногда уволняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушло из системы здравоохранения", - рассказал министр.
Он добавил, что необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются, на основные причины увольнения.
"У нас работа медицинских работников недооценена. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оценененной так, как она того требует", - подытожил Максим Степанов.
Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что если количество новых больных коронавирус расти и дальше, Украина может не хватить медработников.