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Глава Минздрава назвал примерное количество медработников, уволившихся за время пандемии

Глава Минздрава назвал примерное количество медработников, уволившихся за время пандемии

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 • 19187 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пока точно посчитать количество медицинских работников, которые уволились с начала эпидемии коронавируса сложно, но их около 34 тысяч. Об этом рассказал в эфире "5 канала" министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

По словам министра, точное количество медработников, уволившихся пока назвать нельзя, поскольку иногда они переходят на работу в другой медучреждение.

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, а это около 34 тыс. Они иногда уволняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушло из системы здравоохранения", - рассказал министр.

Он добавил, что необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются, на основные причины увольнения.

"У нас работа медицинских работников недооценена. Наша задача наконец действительно сделать работу медработников оценененной так, как она того требует", - подытожил Максим Степанов.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что если количество новых больных коронавирус расти и дальше, Украина может не хватить медработников.

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