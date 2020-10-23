Глава МОЗ Чехії особисто порушив власні заборони через COVID-19, у країні розгорівся скандал

Примула, згідно газеті, пізно увечері в середу відвідав один з найбільш дорогих празьких ресторанів. У країні діє тимчасова заборона на роботу закладів громадського харчування. Продаж їжі і напоїв передбачений тільки через спеціально обладнане вікно видачі і лише до 20:00 за місцевим часом. При цьому, всупереч забороні, ресторан, який відвідав міністр, виявився відкритим. Разом з тим на сайті закладу написано, що ресторан закритий відповідно до заходів влади щодо попередження поширення коронавірусу.

Як повідомляє видання, Примула знаходився в ресторані з іншими відвідувачами, серед яких були і інші високопоставлені чиновники. Крім того, незважаючи на розпорядження влади, міністр не використовував медичну маску.

Факт порушення главою МОЗ строгих урядових розпоряджень підтверджують фотографії, опубліковані газетою. Парламентська опозиція зажадала відставки Примули з міністерської посади. Сам він поки не коментує інцидент.

У Чехії, де епідеміологічна ситуація в останні тижні стрімко погіршується, діють жорсткі обмежувальні заходи через коронавірус. Закрито школи, ресторани, бари, клуби, спортивні споруди і об’єкти культури, а також більшість магазинів. Припинено діяльність більшої частини підприємств з надання послуг населенню. Поліцейським надано право накладати на порушників маскового режиму штрафи до 10 тис. крон (приблизно 400 євро).

Згідно з даними ВООЗ — у Чехії 208 915 інфікованих, 1 739 — людей загинули.