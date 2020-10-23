Глава Минздрава Чехии лично нарушил собственные запреты из-за COVID-19, в стране вспыхнул скандал

Прымула, согласно газете, поздним вечером в среду посетил один из наиболее дорогих пражских ресторанов. В стране действует временный запрет на работу заведений общепита. Продажа еды и напитков предусмотрена только через специально оборудованное окно выдачи и лишь до 20:00 по местному времени. При этом, вопреки запрету, ресторан, который посетил министр, оказался открытым. Вместе с тем на сайте заведения написано, что ресторан закрыт в соответствии с мерами властей по предупреждению распространения коронавируса.

Как сообщает издание, Прымула находился в ресторане с другими посетителями, среди которых были и иные высокопоставленные чиновники. Кроме того, несмотря на распоряжение властей, министр не использовал медицинскую маску.

Факт нарушения главой Минздрава строгих правительственных предписаний подтверждают фотографии, опубликованные газетой. Парламентская оппозиция потребовала отставки Прымулы с министерского поста. Сам он пока не комментирует инцидент.

В Чехии, где эпидемиологическая ситуация в последние недели стремительно ухудшается, действуют жесткие ограничительные меры из-за коронавируса. Закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей масочного режима штрафы до 10 тыс. крон (примерно 400 евро).

Согласно данным ВОЗ — в Чехии 208 915 инфицированных, 1 739 — человек погибли.