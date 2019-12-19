Глава "Молдовагазу" повідомив про готовність до прийому газу в обхід України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова правління компанії “Молдовагаз” Вадим Чебан повідомив про готовність республіки до прийому газу в обхід України, пише УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
“Офіційно: АТ „Молдовагаз“, ТОВ „Молдоватрансгаз“ і ТОВ „Тираспольтрансгаз“ завершили всі будівельні роботи по реконструкції ГВС (газовимірювальної станції) „Каушани“, з приєднанням вузла підключення станції, що реконструюється, для роботи в режимі „реверс“ до діючої газотранспортної мережі Республіки Молдова!”, — написав Чебан в четвер на своїй сторінці в Facebook.
Газовимірювальна станція “Каушани” знаходиться на магістральному газопроводі Шебелинка — Дніпро — Кривий Ріг — Ізмаїл (ШДКРІ). Раніше прес-служба “Молдовагаз” поінформувала, що цей вузол був модернізований для роботи в реверсному режимі. Так Молдова зможе отримувати газ через “Турецький потік”. У реверсі будуть задіяні також Туреччина, Болгарія, Румунія і Україна.
Як запевнив на цьому тижні Чебан, роботи на ділянках в інших країнах знаходяться “на останній стадії виконання”. Альтернативний маршрут планується відкрити з 1 січня 2020 року.
Додамо, що Україна угодою з Румунією розблокувала додатковий маршрут для імпорту газу.