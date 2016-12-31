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Глава Міжнародного олімпійського комітету анонсував нові санкції проти Росії

Глава Міжнародного олімпійського комітету анонсував нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував у своєму новорічному зверненні у п'ятницю, 30 грудня, нові санкції проти Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Він також розповів про ті заходи, які вживатимуть за результатами доповіді Макларена про застосування допінгу в РФ. Саму доповідь він назвав шокуючою.

За його словами, відповідь МОК підготують дві спеціально створенні комісії, які нададуть право висловитись всім сторонам.

“Після цього МОК вживе відповідних заходів та запровадить санкції”, — пообіцяв Т.Бах.

Робота Річарда Макларена триватиме та буде розширена, адже спочатку він не мав повноважень на перевірку всіх проб російських спортсменів, пообіцяв Бах. За словами президента МОК, тепер повторно перевірять всі 254 проби російських спортсменів, взяті на Олімпіаді в Сочі 2014 року, а також всі проби російських атлетів, які брали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Згідно з другою частиною доповіді Макларена про допінг в Росії, представленою 9 грудня, більше тисячі російських спортсменів та спортсменок у 30 видах спорту були причетні до маніпуляцій із позитивними допінг-пробами.

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