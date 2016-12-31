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Глава Международного олимпийского комитета анонсировал новые санкции против России

Киев • УНН

 • 7750 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал в своем новогоднем обращении в пятницу, 30 декабря, новые санкции против России, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Он также рассказал о тех мерах, которые будут приняты по результатам доклада Макларена о применении допинга в РФ. Сам доклад он назвал шокирующим.

По его словам, ответ МОК подготовят две специально создании комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам.

"После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции", - пообещал Т.Бах.

Работа Ричарда Макларена продлится и будет расширена, ведь сначала он не имел полномочий на проверку всех проб российских спортсменов, пообещал Бах. По словам президента МОК, теперь повторно проверят все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря более тысячи российских спортсменов и спортсменок в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

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