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Глава мінфіну США заявив, що нові санкції проти РФ введуть протягом 30 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.

“Ви можете очікувати, що (нові) санкції будуть введені у найближчі 30 днів. Ми реалізуємо всі існуючі санкції і вводимо нові”, — сказав міністр, слова якого цитує в Twitter кореспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

У даний час відносно РФ у США прийнятий цілий ряд санкцій у зв’язку з окупацією Криму, війною на Сході України, а також з-за втручання в американські вибори президента США у 2016 році.

Нагадаємо, минулого тижня Мнучін заявив на брифінгу для журналістів, що мінфін США працює над підготовкою нових санкцій відносно Росії і оголосить про них протягом декількох тижнів. За його словами, відомство активно працює з ФБР щодо санкцій проти росіян.

Раніше представник держдепартаменту США Хезер Науерт повідомила, що держдеп може розглянути можливість введення санкцій проти 13 росіян, що потрапили в так званий “список Мюллера” за звинуваченням у втручанні в вибори у 2016 році.

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